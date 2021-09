Plissees: In welchen Räumen funktionieren sie am besten?

Plissees sind schöne und modische Fensterabdeckungen, die eine interessante Alternative zu herkömmlichen Rollos darstellen.

Wie traditionelle Rollos sind sie in vielen Farbvarianten erhältlich und zeichnen sich durch hohe Funktionalität aus, haben aber gleichzeitig einen zusätzlichen dekorativen Wert – sie rollen sich zu einer schönen, anmutigen Ziehharmonika auf. Zu welchen Innenräumen passen diese Jalousien am besten?

Merkmale von Plisseeanlagen

Plissees sind Schirme, die sich ganz anders bewegen als herkömmliche Rollos. Sie werden nicht auf dem oberen Fensterflügel montiert, sondern rollen sich in der so genannten Ziehharmonika auf, die immer im Licht der Scheibe bleibt. Wir können es sowohl nach oben als auch nach unten verschieben, so dass ein beliebiger Teil des Fensters unbedeckt bleibt, und je mehr des Fensters wir unbedeckt lassen, desto sichtbarer wird das Akkordeon. Aus diesem Grund sind Plissees nicht nur äußerst funktional, sondern auch sehr dekorativ. Gleichzeitig eignen sie sich sowohl für klassische Interieurs als auch für sehr moderne Räume.

Plissees – funktional und dekorativ

Plissees sind sehr universelle Abschirmungen, die in fast jedem Raum verwendet werden können. Besonders willkommen sind sie jedoch in sehr hellen und sonnigen Innenräumen, in denen wir uns tagsüber viel aufhalten. Denn Plissees eignen sich perfekt für Innenräume, in denen es nicht so sehr auf eine vollständige Verdunkelung ankommt, sondern auf die Möglichkeit, die Menge des einfallenden Lichts zu regulieren.

In dieser Hinsicht bieten Plissees große Möglichkeiten, da sie nicht wie herkömmliche Rollos oben am Fensterflügel montiert werden. Sie können daher beliebig verschoben werden und lassen sowohl von unten als auch von oben unbedeckten Raum frei. So können wir uns auch bei tief stehender Sonne vor den Strahlen schützen, ohne das gesamte Fenster zu verdunkeln. Dies ist sehr wichtig in Büros, Wohn- und Esszimmern und anderen Räumen, in denen wir uns oft vor Einbruch der Dunkelheit aufhalten und in denen wir natürliches Licht unter angenehmen Bedingungen genießen wollen.

Jalousien für jedes Fenster

Plissees eignen sich auch perfekt für alle Innenräume, in denen wir Fenster mit nicht standardisierten Formen haben. Dank ihrer besonderen Konstruktion können diese Jalousien an jedes Fenster angepasst werden, auch wenn es völlig andere Abmessungen als die Standardfenster hat. Darüber hinaus passen Plissees auch an runde Fenster! Außerdem sind sie eine sehr gute Option für die Beschattung von Dachbodenfenstern. Sie haften perfekt an der Scheibe, so dass sie auch bei der Abdeckung von Dachfenstern bequem verwendet werden können. Sie sind auch eine sehr gute Option für Innenräume, in denen man nicht mit Vorhängen dekorieren möchte – sie sind eine großartige Fensterdekoration für sich.