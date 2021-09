Tollout #2

Das Tollhaus besucht zum zweiten Mal sein Publikum.

Nach den „zirzensisch-musikalischen Ausflügen“ nach Gaggenau, Grötzingen, in die Nordstadt und auf den Gutenbergplatz macht „Tollout“ am Do, 26.8. auf dem Rathausplatz in Bad Herrenalb (16 Uhr) und in Malsch (19 Uhr, An der Bühn, beim Bürgerhaus/Restaurant Bühnsee) Station; am Fr, 27.8. im Waldstadtzentrum (16 Uhr) und im Citypark (19 Uhr, Am Wasserturm, Hanne-Landgraf-Platz, Südstadt-Ost).

Dabei sind diesmal das international bekannte Akrobatik-Duo Chris & Iris, der spielerisch für Abstandshaltung sorgende „Schorsch unter den Komikern“ Georg Schweitzer sowie Justin Nova zur musikalischen Abrundung. -pat