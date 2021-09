Sommer-Meeting im Wandelgang 2021

Nach „Jazz“ und „Tango“ folgt eine dritte Veranstaltung in der „Wandelgang“-Reihe vor der Baden-Badener Trinkhalle.

Von 27.8. bis zum 5.9. findet allabendlich ein Livekonzert mit kleinem gastronomischem Angebot statt. Für jeden Termin gibt die Baden-Baden Events GmbH Gratisstehplatztickets aus, die im Vorfeld unter www.badenbadenevents.de gebucht werden können.

Der Einlass aufs Veranstaltungsgelände erfolgt 60 Minuten vor Konzertbeginn in einem Drei-Stufen-Verfahren: Neben der Überprüfung des 3G-Status und der gültigen Eintrittskarte ist eine Registrierung über die Luca-App bzw. über ein ausgedrucktes Kontaktnachverfolgungsformular erforderlich. Zunächst schaltet die BBE ein Kontingent von 200 Tickets pro Abend frei; bei Nichterscheinen zum jeweiligen Konzert verfallen die Tickets 15 Minuten nach Konzertbeginn; in diesem Fall ist ein Einlass am Konzertabend auch ohne vorher gebuchtes Ticket möglich. Die Registrierung erfolgt vor Ort.

Das Programm



Fr, 27.8., 20-23 Uhr: Groovin Affairs

Sa, 28.8., 20-23 Uhr: Shebeen & Gäste

So, 29.8., 19-22 Uhr: Cris Cosmo & Band

Mo, 30.8., 19-22 Uhr: Brassmachine

Di, 31.8., 19-22 Uhr: Eric Prinzinger

Mi, 1.9., 19-22 Uhr: Cream Of Clapton

Do, 2.9., 19-22 Uhr: Rody Reyes & Havanna con Klasse

Fr, 3.9., 20-23 Uhr: Kemi Cee & Band

Sa, 4.9., 20-23 Uhr: Black Night Pearls

So, 5.9., 19-22 Uhr: Soulcafé

-pat