Schlosslichtspiele 2021

Nach ihrer rein „Digitalen Edition“ 2020 kehren die „Schlosslichtspiele“ wieder auf die barocke Fassade des Karlsruher Schlosses zurück!

Dabei erstrahlen unter dem Jahresmotto „Das Leben in die Hand nehmen“ auch jene Projection Mappings, die im vergangenen Jahr weltweit im virtuellen Raum bewundert wurden. Hier laufen sie parallel weiterhin; so wollen die Veranstalter ZKM und KME flexibel auf sich u.U. ändernde Voraussetzungen und Verordnungen reagieren können. Eine wesentliche Entzerrungsmaßnahme ist die Ausdehnung des „Light Festivals“ auf die gesamte erste deutsche „Unesco City of Media Arts“, wo an dezentralen Stationen Projektionen, Lichtkunst und Illuminationen präsentiert werden.

Auf der barocken Schlossfassade zu sehen gibt’s die drei vergangenes Jahr ausschließlich virtuell gezeigten Projection Mappings „Attitude Indicator“ der Bielefelder The Nightlab, „Changes hoch drei“ von Rüstungsschmie.de und „Matter Matters“ der ungarischen Publikumslieblinge Maxin10sity, die seit der SLS-Uraufführung 2015 dabei sind und einmal mehr mit der Architektur des Schlosses spielen, wenn sich Gemäuer, Fenster und Portale in schwerelosen Mustern und Zeichen auflösen. Dazu kommen vier neue Arbeiten: In „Synthetic Sonnets“ verdichtet Antonin Krizanic mit futuristischen und klassischen Elementen Gegenwart und Zukunft.

Mit „Ganesis“ erkundet der Berliner Künstler Spiegelball die Evolution von Leben und moderner Technologie. Sein Clou: Was auf der Schlossfassade passiert, hat größtenteils eine Künstliche Intelligenz berechnet und auch der Soundtrack wurde von der KI komponiert! „Nucleus“ erschafft auf Grundlage von Wolfgang Rihms gleichnamiger Komposition Klänge zu einer audiovisuellen Gestalt: Die Konzertaufnahmen sind umrahmt von organischen Gebilden des Instituts für Musikinformatik und Musikwissenschaft sowie dem Computer Studio der in diesem Jahr 50. Jubiläum feiernden HfM. „Karlskompensator“ heißt die Siegerproduktion des „BBBank-Newcomer-Preises“, mit der Crushed Eyes Media auf eine fantastische Reise durch die Geschichte der Stadt Karlsruhe nimmt. -pat