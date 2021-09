KTG: Happy Picknick & Tatort Recht

Mit über 1.000 Hektar öffentlichen Gärten und Parkanlagen hat Karlsruhe eine wohl deutschlandweit einzigartige Vielzahl an Ruhe-Inseln zu bieten.

Der Karlsruhe Tourismus stellt für die Auszeit unter freiem Himmel einen individuell bestückbaren „Happy Picknick Korb“ inkl. IKEA-Decke zusammen. Befüllt mit Köstlichkeiten aus der Kleinen Feinschmeckerei, frei von künstlichen Aromen, Konservierungsstoffen und Geschmacksverstärkern, wird der Korb an einen Wunschort im Stadtgebiet geliefert. Neben frisch gebackenem Brot, Kraichgauschorle und Ginger Shot können auch Spezialitäten wie das „Karlsruher (Sch)leggerle“ oder der „Karlsruher Streich“ verkostet werden. Wer nicht direkt mit dem Picknick beginnen möchte, geht auf „Genusssafari“, bei der man unterwegs entscheidet, was man fürs finale Picknick am Karl-Friedrich-Denkmal vor dem Schloss einpacken möchte. Los geht’s ausgestattet mit Genusssafari-Beutel, Routenplan, Bambusbesteck und Picknickdecke vorbei an Sehenswürdigkeiten zu Feinkostläden, Wochenmärkten und Bäckereien.

Wie Karlsruhe zur Stadt des Rechts wurde und welche Skandale sich am Sitz der höchsten deutschen Gerichte zugetragen haben, zeigt die neue „Tatort Recht“-Krimi-Stadtrallye. Mit Smartphone oder Tablet ausgerüstet begeben sich die TeilnehmerInnen bei diesem in Koop mit Adventurebox entwickelten Outdoor-Exitgame auf die Spur des Karlsruher Münzskandals von 1975. Und der zweistündige Rundgang „Karlsruhe im Recht“ (12./16./17.9.) gewährt einen umfassenden Einblick in die Rechtshistorie, -ordnung, Verfassung und die Aufgaben von BGH und BVG. -pat