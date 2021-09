Helga Huskamp neue ZKM-Vorständin

Am 1.9. übernimmt Helga Huskamp (geb. 1968) die Position des geschäftsführenden Vorstandsmitglieds am ZKM für zunächst fünf Jahre.

Sie tritt die Nachfolge von Christiane Riedel an, die das Haus Ende September 2020 verlassen hat, und leitet künftig mit Peter Weibel das ZKM. Die promovierte Kunsthistorikerin war 15 Jahre in der Wirtschaft und an Hochschulen tätig, bevor ihr Weg zurück in die Kultur führte.

Zuletzt leitete Huskamp die Abteilung „Kommunikation, Vermittlung, Digitalisierung“ der Staatsgalerie Stuttgart und fungierte als Pressesprecherin. Zuvor war sie für die Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation der Stiftung Bauhaus Dessau verantwortlich. -pat