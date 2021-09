Seit 1995 bietet die soziale gemeinnützige Heimstiftung Karlsruhe Hilfesuchenden in ihrer Stadt Unterstützung und eine vielfältige Betreuung an.

Diese umfasst „Pflege- und Wohnangebote“, „Kinder- und Jugendhilfen“ sowie Unterstützung von Menschen auf dem Weg zurück in die Gesellschaft mit „Wohnen Leben Perspektiven“. Coronabedingt um ein Jahr verschoben, stellt die Heimstiftung Karlsruhe zum Jubiläum sich und ihre Arbeit mit der lebendigen Ausstellung „25 Jahre. Wir zusammen.“ vor: MitarbeiterInnen, Bewohner, Kinder und Jugendliche präsentieren sich in großformatigen Porträts und geben einen Überblick zu den Einrichtungen und ihrer Entwicklung.

Geplant sind zahlreiche kostenlose öffentliche Führungen sowie ein eintrittsfreies Begleitprogramm mit Vorträgen und Gesprächen wie „Plötzlich pflegebedürftig und jetzt? Was gibt es? Was kostet es? Wer bezahlt es?“ (Do, 5.8., 18.30 Uhr). Weitere Infos und aktuelle Regelungen unter www.heimstiftung-karlsruhe.de/234-0-25-jahre-heimstiftung-karlsruhe.html. -pat