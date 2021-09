The Vampyres

„Heavy Rock für die Kinder der Nacht“ haben sich The Vamypres auf den Grabstein geschrieben.

Die 2017 in Österreich gegründet Gruppe hat ihre Wurzeln auch in KA: Melina Tzimou (Gitarre) und Tom Schneckenhaus (Schlagzeug) entspringen der lokalen Musikszene und sind mit Down With The Gypsies in der Region aufgetreten. Die Krautrocker spielen am Fr, 2.10., 20 Uhr, im P8. Das Vamypres-Debüt „Out Of The Crypt“ schafft dagegen einen von sakraler Orgel und atmosphärischem Synthesizer getragenen Düster-Sound, wobei sich das Publikum zu Halloween auch auf ein visuelles vampiristisches Erlebnis einstellen sollte... -pat