Tempel @ Toujours Kultur 2021: Fatcat

Dieser fette Schmusekater steht mit all seinen Ballen auf geballte Kraft.





Mit Powerfunk wie Tower Of Power at its best bringen die acht Freiburger um den Sänger Kenny Joyner ihr Publikum zum Schnurren. Als Support-Act lieferten Fatcat bereits für Chaka Khan, Jamie Cullum und Anastacia ab und selbst Frank-Walter Steinmeier ließ sich zu einer Einladung aufs Schloss Bellevue hinreißen. Dicke Grooves und schnittige Bläsersätze treffen auf soulige Vocals und mal direkt in Ohr und Bein, mal auf Umwegen in die Tiefe der Seele. -fd