P8-„Midsummer Package“

Drei Gigs sind hier in einem Abend verschnürt.

Für Liebhaber von Drag The River, Tim Barry und Chuck Ragan schnallt sich Tom Mess bei seinem Soloauftritt die Akustikgitarre um, die ebenfalls aus Karlsruhe stammenden Park Walkers spielen kompakten Emo-Pop/Slowcore. Top-Act im Bundle: die Straßburger Another Five Minutes mit ihrem romantisch-melancholischen Screamo. -pat