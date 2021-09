Marina Abramović: Jenes Selbst / Unser Selbst

Wenig bekannt ist, dass Marina Abramović seit den frühen 70ern regelmäßig in Tübingen zu Gast war, bei der Galeristin Ingrid Dacić.

Nun ist sie mit einer großen Ausstellung in der Kunsthalle zurück in der Neckarstadt. Deren Fokus liegt auf den spirituellen Aspekten im Werk der Performancekunst-Pionierin. Abramovićs Kunst (und Leben) lassen sich als andauernde Reise ins Innere, als stetige Arbeit am Selbst begreifen. Ausgehend von europäischer Mystik integrierte die Künstlerin Elemente aus Schamanismus, Alchemie und Buddhismus in ihre Arbeiten, die schon vor rund 30 Jahren ein neues Bewusstsein für Natur und Umwelt propagierten, heute aktueller denn je.

Neben ausgewählten Hauptwerken sind auch bislang unveröffentlichtes Archivmaterial aus der Galerie Dacić und das 1975 in Tübingen erstmals gezeigte Video „Freeing The Memory“ zu sehen. Mit der semi-virtuellen Mixed Reality-Arbeit „The Life“ (2019) zeigt sich Abramović weiter auf der Höhe der Zeit. -fd