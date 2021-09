Chang Min & Eun Hui Lee

Überraschend, bunt und figurativ – all dies trifft auf die Arbeiten sowohl von Chang Min Lee als auch von Eun Hui Lee zu.

Beide zeigen in Offenburg insgesamt rund 90 Arbeiten, von Zeichnungen über Gemälde bis zu Papp-Objekten. Und beide treffen sich auch thematisch, wenn es um Darstellungen und Träumen vom Zuhause oder vom Eigenen und Anderen geht. Die feine Malerei von Eun Hui Lee zeigt auf cartoonartige Weise Alltägliches: Menschen in ihrer häuslichen Umgebung, Kleidung, Essen, Unterkünfte, Transportmittel. Immer wieder verarbeitet die Künstlerin das Motiv des Tragens, Fischer mit ihrem Fang etwa oder Frauen mit Reisigbündeln. Oft finden sich überraschende Momente: Essstäbchen neben einer Brezel?

Chang Min Lee verortet seine Heimatsuche an fernen Orten. Er lässt Tiere menscheln, z.B., wenn Pinguine ratlos vor einem Gebirgszug stehen oder Paviane wie Kreuzfahrttouris durch eine Flusslandschaft navigieren. Großflächig, gestisch und mit pastosem Farbauftrag nähert er sich dabei den Charakteren der Tierarten an. Das in den 70ern geborene Künstlerpaar Lee zog 2003 für die Fortsetzung des Kunststudiums nach Nürnberg und lebt seitdem in Deutschland. Begleitend zur Ausstellung sind zwei Kunstbände erschienen. -fd