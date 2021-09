2. Durlach-Art

Über 60 KünstlerInnen präsentiert „Durlach Art“ im historischen Altstadt-Ambiente bei seiner zweiten Auflage.

Die Zahl und Qualität der Bewerber hat sich somit gegenüber dem Auftakt 2019 noch weiter erhöht. Wert legen die drei ehrenamtlichen Macher Samuel Degen, Peter Nordwig und Karlheinz Raviol auf abwechslungsreiche Präsentationen: In rund 30 Galerien und Ausstellungsstätten warten auf die Besucher mehr als 600 Objekte aus Malerei, Bildhauerei, Keramik und Fotografie.

Neben den öffentlichen Gebäuden wie Rathaus und Nikolauskapelle sind einige Privathäuser mit ihren Einfahrten und Höfen für das Publikum geöffnet; auch Ladengeschäfte und gastronomische Betriebe sowie das Ev. Gemeindezentrum sowie deren Stadtkirche sind mit von der Partie.

Die beiden Tage der Kunst werden um ein Rahmenprogramm ergänzt: Zur Eröffnung (Fr, 15.30-16 Uhr, Rathaus) und anschließend auf dem Gelände der Raumfabrik (17-17.30 Uhr) sowie in den Straßen und Gassen der Markgrafenstadt spielt die vierköpfige Gruppe Saitenband Pop-, Rock- und Schlagerhits. Außerdem ist anlässlich der Eröffnung (15.30 Uhr) durch Ortsvorsteherin Alexandra Ries die wehende Tücher-Installation des im Möbelhaus Grüner Krebs ausstellenden Dieter P. Walde hoch über dem Marktplatz zu sehen.

Das Durlacher Urgestein Otto Reif interpretiert mit Gitarre und Mundharmonika Rock, Blues und Pop aus den 60ern und 70ern; die in Argentinien geborene und seit Jahren in Karlsruhe lebende Malerin Laura Viviane Teichmann erwartet das Publikum wie schon in 2019 auf den Treppen der Friedrich-Realschule, wo sie ihre Aktionskunst unterm Titel „Strafarbeit – Denke ich selbst“ präsentiert. Die durch ihre zahlreichen Auftritte als „Weiße Frau vom Turmberg“ bekannte Susanne Hilz-Wagner steht als Kennerin der Durlacher Geschichte an beiden Tagen unter Tel. 0721/948 34 04 für historische Führungen bereit.

Beim „Soundscapes“-Abschlusskonzert (Sa, 20.30 Uhr, Kunsthaus, Geigersbergstr. 12) sorgen Johannes Hustedt (Flöte/Irish Whistler) und Stadtkirchenmusiker Johannes Blomenkamp (Klavier/Truheorgel) für Klangbilder aus Klassik, Jazz, Pop, Film und Weltmusik und spielen Werke von Ortiz, Mozart, Beethoven, Mendelssohn Bartholdy, Bartók, Mancini, Goodwin oder Last. Das Konzert findet auf Spendenbasis bei begrenztem Platzangebot ohne Anmeldung und bei jeder Witterung statt.

Dazu ist die Gruppe Plakat Wand Kunst mit ihren 18 Mitgliedern mehrfach präsent. Details über die weiteren beteiligten Künstler und ihre Ausstellungsorte finden sich auf www.durlach-art.de. -pat